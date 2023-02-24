Зеленський назвав найстрашніший день війни: "Ми побачили, що диявол тут, на Землі"

Правоохоронці встановили особи вже 91 російського військовослужбовця, які вчиняли жорстокі злочини у Бучі.

Український президент Володимир Зеленський без вагань назвав найстрашнішим днем війни - викриття російських злочинів у Бучі Київської області.

Про це глава держави сказав під час великої пресконференції у річницю вторгнення Росії, 24 лютого.

"Мабуть, Буча. Напевно, те, що я побачив у момент, коли ми деокупували. Було дуже страшно. За те, що таке, що ми побачили, що диявол не десь там, він на землі", - сказав він.

Деокупація Бучі

Управління верховного комісара ООН з прав людини на початку грудня 2022 року повідомило, що під час окупації Бучі російські окупанти вбили щонайменше 73 цивільних. Ще 105 можливих вбивств ворожою армією очікують підтвердження.

Суд в Україні виніс вирок у вигляді 12 років ув’язнення двом російським військовим, які катували жінок і дітей у Бучанському районі.

У Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів. Станом на лютий 2023 року правоохоронці встановили особи вже 91 російського військовослужбовця, причетного до скоєння злочинів у Бучі Київської області.

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