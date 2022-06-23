Зеленський назвав незмінну мету окупантів на Донбасі і сказав, що може їх зупинити

Зеленський назвав незмінну мету окупантів на Донбасі і сказав, що може їх зупинити

Український президент прокоментував обстріли “диявольської армади” РФ і пояснив, чому Україні потрібне прискорене постачання зброї.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що руйнівними обстрілами російські окупанти намагаються знищити весь Донбас, перетворивши тут кожне місто на ще один Маріуполь.

Про це він говорив під час свого звернення проти ночі 23 червня.

Український лідер повідомив, що росіяни упродовж минулої доби наносили удари на різних ділянках фронту. Зокрема, по Миколаєву було випущено сім ракет, які, на щастя, не забрали жодного життя, але п’ятеро людей було поранено. Також були удари на Харківщині, з жертвами. Окрім того, росіяни обстрілювали прикордонні Чернігівську і Сумську області.

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Але найважча ситуація залишається на Донбасі. “Мета окупантів на цьому напрямку незмінна: вони крок за кроком хочуть знищити весь Донбас — Лисичанськ, Слов’янськ, Краматорськ, будь-яке місто. Їм потрібно все зробити таким, як Маріуполь. Повністю розбитим”, - сказав він.

За словами Зеленського, саме тому Україна потребує прискореного постачання зброї. “Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду і посунути її за кордони України”, - наголосив президент.

"Поговорив з лідерами 11 країн": звернення Володимира Зеленського за 22 червня

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ розповіли про всі найважливіші події на фронті за минулу добу, 22 червня.

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