33-й день війни в Україні: Зеленський назвав області, де ситуація залишається дуже складною

Рівень втрат РФ навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися у війні.
На Донбасі, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та південних регіонах України ситуація залишається напруженою через російське вторгнення.
Про це повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський 28 березня.
"Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні одиниць спаленої і залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південь України, ситуація всюди залишаєьться напруженою та складною. Це безжальна війна проти нашого народу, людей, дітей", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, на Київщині ворог накопичує резерви та готується до наступу.
Читайте також:
- В Ірпені окупанти вбили літнього чоловіка: допомоги потребують 13 його котів (фото)
- Росія продовжує нарощувати війська біля Києва - Генштаб ЗСУ
- Під обстрілами військові укріплюються у відвойованому Ірпені і розповідають, як гнали ворога