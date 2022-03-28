33-й день війни в Україні: Зеленський назвав області, де ситуація залишається дуже складною

33-й день війни в Україні: Зеленський назвав області, де ситуація залишається дуже складною

Рівень втрат РФ навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися у війні.

На Донбасі, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та південних регіонах України ситуація залишається напруженою через російське вторгнення.

Про це повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський 28 березня.

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"Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні одиниць спаленої і залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південь України, ситуація всюди залишаєьться напруженою та складною. Це безжальна війна проти нашого народу, людей, дітей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, на Київщині ворог накопичує резерви та готується до наступу.

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