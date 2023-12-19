Чому провалився контрнаступ на півдні: Зеленський назвав одну з головних причин

Зеленський наголосив, що всі працюють над тим, щоб українська армія була достатньо озброєна.

Нестача амуніції вплинула на спецоперацію на південному напрямку під час контрнаступу 2023 року.

Про це глава держави сказав під час підсумкової пресконференції у вівторок, 19 грудня.

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"Що стосується зменшення допомоги, якщо ми говоримо про снаряди та інше озброєння. Це мало вплинуло на південну операцію 2023 року. Те, що Україна не контролює небо і не має достатньої кількості амуніції, мало вплив на операцію, але це не говорить те, що ми не знайдемо вихід або ще не знайшли, але для цього нам потрібна дійсно підтримка. Деяких речей з амуніції у нас просто немає", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що всі працюють над вирішення цього питання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року

Нагадаємо, раніше Зеленський озвучив, у скільки Україні стане мобілізація.

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