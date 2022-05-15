Зеленський назвав першочергове завдання на наступний тиждень

Головне завдання наступного тижня для української влади - це запровадження ЄС нафтового ембарго проти Росії.

Окрім цього, за словами українського президента, головними пунктами також будуть зброя і фінансова підтримка для України.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у неділю, 15 травня.

"Завершується 81-й день нашої оборони і починається ще один тиждень цілодобової роботи на Україну і на перемогу.

Цього тижня буде – як і завжди – багато міжнародної активності, в якій я братиму участь. Ключове – це зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росію", - наголосив Зеленський.

Український президент також наголосив, що "окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них", а тому на наступному тижні буде продовжувати працювати над посиленням санкцій проти РФ.

"Також працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують звʼязки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них – відчувати постійно. Зараз першочергово – це нафтове ембарго. Як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що у Конгресі США заявили про неефективність санкцій проти РФ.

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