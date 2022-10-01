Зеленський назвав підрозділи ЗСУ, які відзначилися під час звільнення Ямполя

Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які успішно звільняють окуповану ворогом територію на сході нашої країни та назвав підрозділи ЗСУ, які особливо відзначилися.

Про це він говорив під час свого традиційного звернення увечері 30 вересня.

“Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато”, - наголосив Зеленський.

Президент висловив вдячність усім українським бійцям “за реалізацію цього елемента нашого оборонного задуму”.

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“Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя", - перелічив Зеленський.

Окремо президент подякував підрозділам спецслужб - ГУР Міноборони та Служби безпеки України.

Нагадаємо, Збройні сили України завершили оточення російських військ у місті Лиман на півночі Донецької області. Експерти прогнозують, що українські військові зможуть взяти місто найближчим часом, якщо окупанти не отримають підкріплення.

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