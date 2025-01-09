Зеленський назвав подію, яка стала однією з перемог у війні з РФ

Курська операція, яку ЗСУ розпочали у серпні 2024-го, стала однією з головних перемог не лише минулого року, а протягом усієї війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання форматі "Рамштайн".

Глава держави наголосив, аби протистояти Україні, російське командування стягнуло з фронту майже 60 тисяч військових.

"Багато російських погроз і сміливих претензій виявилися блефом - особливо після переміщення українців до Курської області. Я впевнений, що ще більше їхніх погроз виявиться блефом, якщо ми всі разом працюватимемо ще більше, щоб підштовхнути Росію до миру", - наголосив Зеленський.

Він нагадав про те, що 6 січня минуло п'ять місяців від початку Курської операції. Українські війська продовжують утримувати буферну зону на території Росії.