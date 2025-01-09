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Зеленський назвав подію, яка стала однією з перемог у війні з РФ

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Зеленський назвав подію, яка стала однією з перемог у війні з РФ

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

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Курська операція, яку ЗСУ розпочали у серпні 2024-го, стала однією з головних перемог не лише минулого року, а протягом усієї війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання форматі "Рамштайн".

Глава держави наголосив, аби протистояти Україні, російське командування стягнуло з фронту майже 60 тисяч військових. 

"Багато російських погроз і сміливих претензій виявилися блефом - особливо після переміщення українців до Курської області. Я впевнений, що ще більше їхніх погроз виявиться блефом, якщо ми всі разом працюватимемо ще більше, щоб підштовхнути Росію до миру", - наголосив Зеленський.

Він нагадав про те, що 6 січня минуло п'ять місяців від початку Курської операції. Українські війська продовжують утримувати буферну зону на території Росії.

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