Зеленський назвав помилки України та Європи перед повномасштабним вторгненням Росії

Президент України Володимир Зеленський висловився про прорахунки України, Європи та США в період до початку повномасштабної агресії Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю Il Foglio.

"Яка була реакція Європи? Європа дивилась, що там відбувається. Деякі негучні голоси про щось говорили. Яка була реакція адміністрації президента Сполучених Штатів? Нуль. А потім вже з’ясувалось, що вона була. Але була вона тиха – вони дзвонили напряму сюди (ще до мене ще було) і спілкувались з офісами президента України, резидентів різних країн, і всіх заспокоювали: "Не треба починати". Тобто все зробили так тихенько. Мирна така окупація Криму, частини Донбасу. Потім там вже були бої, але реакція була нуль", – наголосив Зеленський.

На його думку, така політика сприяла ухваленню Мінських угод, які він назвав "абсолютно зрадницьким документом".

"Ти на шпагаті документам Мінська. Це просто заморожений конфлікт, який всіх влаштовував. Путіна влаштовував дуже. Америку влаштовував прекрасно. Їх не було навіть у Нормандському форматі – була Франція, Німеччина, Росія, Україна. Америка була ні при чому. І це було ще до Трампа. Чому я кажу, що це ребус, і непростий? Росії дали можливість без війни окупувати частину українських територій. Ось, що реально відбулось", – пояснив президент.

Він також звернув увагу на роль адміністрації Дональда Трампа, яка, за його словами, також допустила серйозні помилки:

"Потім прийшов Трамп… Трамп прийшов, коли (частина українських територій – ред.) вже була окупована. Америка не була в Нормандському форматі. Це була знов помилка всіх і європейців, і України, що вони не затягнули нового президента Сполучених Штатів Трампа у розв'язанні цього питання. Нічого не було зроблено – знов нуль".

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що рішення України віддати ядерну зброю після розпаду СРСР було "тупим і абсолютно нелогічним".