Зеленський назвав приблизну кількість загиблих у ЗСУ від початку війни

Зеленський назвав приблизну кількість загиблих у ЗСУ від початку війни

За словами президента, на війні з Росією загинули 2 500 - 3 000 українських військових.

Президент України Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих та поранених військовослужбовців ЗСУ від початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія 24 лютого.

Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, на війні з Росією загинуло від 2 500 до 3 000 українських військових та ще понад 10 000 отримали поранення. Частина поранених у важкому стані, тому "складно сказати, як багато з них виживе".

Український президент не зміг назвати точної кількості жертв серед цивільного населення, оскільки багато з них перебувало на досі окупованій території.

"Дуже важко говорити про мирних жителів, оскільки на півдні нашої країни заблоковані населені пункти Херсон, Бердянськ, на сході — Маріуполь, Волноваха. Ми просто не знаємо, скільки людей загинуло в тій зоні, яка заблокована", – сказав президент.

Зеленський також наголосив на необхідності швидшого завершення війни, щоб уникнути ще більших втрат.

“Ми всі повинні зробити все можливе, щоб ця війна не була нескінченною. Чим довша вона, тим більше ми втратимо”, - сказав він.

Нагадаємо, 12 березня президент Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією – близько 1300. Про це він заявив під час спілкування з іноземними ЗМІ.

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