Зеленський назвав причину, чому військові змушені відходити з позицій

Військові відходять зі своїх позицій, коли є загроза для їхнього життя. Адже на одній з ділянок фронту кількість окупантів значно перевищує українських захисників.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Президент повідомив, що співвідношення українських військових та солдатів РФ на одному з напрямків становить - один до восьми. Саме тому, зауважує президент, наші бійці вимушені відходити з позицій: "Залишитися та загинути або зробити крок назад".

"Коли є можливість врятувати життя — то, звичайно, відходьте, хлопці, рятуйте солдатів, рятуйте людей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про втрати РФ у війні. З його слів, полі бою ворог втратив близько 650 тисяч осіб вбитими та пораненими.

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