Зеленський назвав Путіна слабкою людиною, а Бучу - обличчям Росії

Президент Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна страшною, але слабкою людиною.

Про це він сказав у докуметальному фільмі журналіста Дмитра Комарова "Рік", приурочемому роковинам вторгнення РФ.

Комаров розповів, що був вражений звірствами росіян в окупованій Бучі та цинічними заявами "фюрера", мовляв, то різанина - "фейк".

Своєю чергою, президент зауважив: "Буча - обличчя Росії, я зрозумів це." Також Зеленський сказав, що диктатору потрібно визнавати результати своїх дій, а також говорити про це.

"Це була твоя мета (війна - Ред.). Ти ж вважаєш, що в тебе операція, денацифікація чи деукранізація. То чому ти не кажеш, що ти це зробив? Він каже, що це фейк. У цьому його слабкість, це слабка людина", - сказав голова держави.

Нагадаємо, Зеленський без вагань назвав найстрашнішим днем війни викриття російських злочинів у Бучі Київської області. "Було дуже страшно. За те, що таке, що ми побачили, що диявол не десь там, він на Землі", - сказав він.

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