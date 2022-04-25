Зеленський назвав, скільки населених пунктів України ЗСУ звільнили від окупантів

Зеленський назвав, скільки населених пунктів України ЗСУ звільнили від окупантів

Російські військові вороже вторглися на територію України та почали захоплювати міста та селища.

Українські захисники дають їм гідну відсіч та звільняють від окупантів населені пункти.

Як розповів у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, станом на 25 квітня ЗСУ вже деокупували 931 населений пункт.

Втім, ще багато селищ та міст тимчасово перебувають під контролем окупантів. Президент наголосив, що ЗСУ обов'язково звільнять усі населені пункти України.

"Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю", - зазначив Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 61-го дня війни

Нагадаємо, раніше президент України зазначив, що Росія повинна негайно розблокувати українські порти.

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