Зеленський назвав, скільки ракет, дронів та КАБів випустила Росія по Україні у березні

Президент наголосив, що українці потребують більшого захисту – цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в партнерів держави.

Російські війська від початку березня 2024 року атакували Україну, застосувавши 130 ракет різних типів, понад 320 дронів Shahed і майже 900 керованих авіабомб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що Росія щодня і щоночі дронами, ракетами та керованими бомбами "веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України".

"Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "Шахедів" і майже 900 керованих авіабомб", – уточнив президент.

Він звернув увагу, що Україна довела – вона може ефективно збивати будь-які ворожі ракети та дрони, знищувати російську військову авіацію. Такі дії рятують тисячі життів і дають економіці змогу функціонувати.

"Але ми потребуємо більшого захисту – цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. "Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні", – наголосив Зеленський.

Він також подякував усім у світі, хто це розуміє та допомагає українцям берегти життя. Глава держави додав, що російський терор повинен програти.

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Нагадаємо, напередодні The Telegraph повідомило, що Україні настільки бракує боєприпасів, що до кінця березня у неї закінчаться ракети до ППО для захисту міст. Це означає, що замість намагань збити чотири з п’яти російських ракет доведеться розподілити системи ППО на збиття лише однієї ракети з п’яти.

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