Зеленський назвав, скільки РФ повністю зруйнувала лікарень від початку війни

Зеленський назвав, скільки РФ повністю зруйнувала лікарень від початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України військові країни-агресорки зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, повністю знищили - 101 лікарню.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що роботи із будівництва нових медичних закладів продовжуватимуться, як тільки закінчить війна.

Про це голова держави розповів у традиційному вечірньому відеозверненні у четвер, 12 травня.

"За час бойових дій із 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я. Повністю знищили 101 лікарню. Що це таке? Це дурість. Це варварство. Це самознищення Росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитись як на культурну націю", - сказав Зеленський.

"Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі" - звернення Зеленського за 12 травня

У Всесвітній день медичної сестри президент України Володимир Зеленський відзначив медичних сестер за вірність обраній справі та особистий внесок у надання медичної допомоги населенню під час збройної агресії рф проти України.