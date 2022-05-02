Зеленський назвав слабкими санкції проти Росії 2014 року: це дозволило думати про повномасштабне вторгнення

Президент України наголосив, що зараз взагалі не може підніматися питання щодо послаблення антиросійських санкцій.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ наголосив, що на перемовинах української та російської сторони взагалі не порушувалось питання щодо послаблення санкцій проти Росії.

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналіста, який спираючись на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лавров, сказав, що послаблення санкцій проти Росії є частиною переговорного процесу.

"Мені ця інформація невідома, про яку сказав міністр закордонних справ Російської Федерації. Точно у тих, чи інших домовленостей, яких ще не сталося, точно про ті домовленості, про які говорили представники української і російської делегації, питання зняття санкцій не піднімалось. І не може бути підняте", - наголосив президент.

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Зеленський підкреслив, що санкції виключно накладаються на Російську Федерацію, за те, що вона є суб'єктом, який розпочав війну проти держави Україна, порушив нашу територіальну цілісність і суверенітет.

"Санкції починались з анексії Криму, з того моменту це починалось, і санкції починались невеличкі, я вважаю – слабкі, що дозволило ще з 2014 року Російській Федерації думати про повномасштабне вторгнення. Потім був Донбас, частину Донбасу окуповано, і, на жаль, 24 лютого розпочалась повномасштабна агресія Росії, повномасштабна війна і повномасштабна окупація з боку Росії на території України. Санкції потужні накладались саме за це: за вбивства, за окупацію, і за незаконне вторгнення", - зазначив президент.

"Поки що війна не закінчилася, поки що ми не повернули наші території, поки що Росія, на жаль, знаходиться на нашій землі і продовжує свій тиск і тому нічого цього не закінчилося. І я здивований в принципі, що піднімається питання щодо зняття санкцій", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Росія намагається залучити треті країни для обходу міжнародних санкцій.

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