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Зеленський назвав суму, яку Україна витратила на війну 2024 року

Зеленський назвав суму, яку Україна витратила на війну 2024 року

Президент України Володимир Зеленський / Фото: скриншот з відео

Найвища ціна, яку сплачує наша держава, це люди.

Війна 2024 року коштувала Україні приблизно 100 млрд доларів. Це демонструє міцність союзу України, США та Євросоюзу є очевидним.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції.

Український лідер також зауважив, яку суму вносить кожен із партнерів.

"40 млрд – вклад України, 35 млрд – США та 25 млрд – ЄС. Це приблизний вклад кожного з нас", – відзначив український лідер. 

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з польськими журналістами. Йшлося про завершення війни в Україні, загрозу для Європи та ситуацію на фронті тощо.

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