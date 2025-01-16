Зеленський назвав суму, яку Україна витратила на війну 2024 року

Найвища ціна, яку сплачує наша держава, це люди.

Війна 2024 року коштувала Україні приблизно 100 млрд доларів. Це демонструє міцність союзу України, США та Євросоюзу є очевидним.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції.

Український лідер також зауважив, яку суму вносить кожен із партнерів.

"40 млрд – вклад України, 35 млрд – США та 25 млрд – ЄС. Це приблизний вклад кожного з нас", – відзначив український лідер.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з польськими журналістами. Йшлося про завершення війни в Україні, загрозу для Європи та ситуацію на фронті тощо.

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