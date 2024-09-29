Зеленський назвав те, що стримує Путіна від застосування ядерної зброї

Український лідер вважає президента держави-агресорки “не завжди адекватним”.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін любить свій спосіб життя, тому не ризикне застосовувати ядерну зброю.
Про це він сказав в інтерв'ю на американському телеканалі Fox News.
“Ніхто не знає, що у нього [Путіна] в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ж ні. Я не впевнений, що він це зробить”, - зауважив український лідер.
Зеленський назвав президента держави-агресорки “не завжди адекватним”.
“Будь-яка адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і зробити те, що він зробив”, - пояснив він.
Водночас український президент вважає, що господар Кремля не наважиться застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
“Я гадаю, що він любить своє життя, спосіб життя і те, як він керує життям інших. Це я можу сказати точно. І саме тому я думаю, що він має боятися використати ядерну зброю”, — наголосив він.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва може застосувати ядерну зброю "у разі агресії проти Росії та Білорусі".
Читайте також: