Зеленський назвав те, що стримує Путіна від застосування ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін любить свій спосіб життя, тому не ризикне застосовувати ядерну зброю.

Про це він сказав в інтерв'ю на американському телеканалі Fox News.

“Ніхто не знає, що у нього [Путіна] в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ж ні. Я не впевнений, що він це зробить”, - зауважив український лідер.

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Зеленський назвав президента держави-агресорки “не завжди адекватним”.

“Будь-яка адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і зробити те, що він зробив”, - пояснив він.

Водночас український президент вважає, що господар Кремля не наважиться застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

“Я гадаю, що він любить своє життя, спосіб життя і те, як він керує життям інших. Це я можу сказати точно. І саме тому я думаю, що він має боятися використати ядерну зброю”, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва може застосувати ядерну зброю "у разі агресії проти Росії та Білорусі".

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