Як закінчити війну - Зеленський назвав три кроки, які допоможуть Україні

Президент України Володимир Зеленський назвав три кроки, які прискорять закінчення війни в Україні. Це - нова зброя, фінансова, енергетична стабільність та дипломатія.

Про це він сказав 12 грудня під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7.

Зеленський пояснив, що Росія досі має перевагу в артилерії та ракетах. А тому Кремль відчуває безкарність, обстрілюючи всю територію нашої держави.

"Україна потребує сучасних танків, і я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Це реально зробити вже зараз. Україна потребує незмінної підтримки артилерією, гарматами й снарядами. Це те, що не допустить ескалації з російського боку. Ми потребуємо більше реактивної артилерії й більш далекобійних ракет", - сказав президент.

Ще однією складовою є фінансова, енергетична, соціальна стабільність в Україні. Зеленський пояснив, що ракетні обстріли енергетичної інфраструктури провокують гуманітарну кризу в Європі, оскільки українці змушені тікати від війни.

"Я закликаю вас збільшити допомогу Україні в газовому питанні. Терор проти наших електростанцій спричинив те, що ми змушені використовувати більше газу, ніж це передбачалося. І тому потребуємо додаткової підтримки – саме цієї зими. Йдеться про обсяг близько 2 мільярдів кубометрів газу – те, що потрібно закупити додатково. Активніше маємо підходити й до питань відбудови. Це буде дуже наочною демонстрацією всьому світу того, на що здатна демократична система", - сказав президент.

Президент закликав світових лідерів збільшити дипломатичні зусилля, спрямовані на закінчення війни.

"На саміті "двадцятки" в Індонезії я запропонував українську формулу миру – 10 чітких пунктів, які цілком реально виконати. Для миру – для миру в Україні, в Європі, у світі. Всі ви знаєте, що це за 10 пунктів. Я вдячний вам за підтримку нашої ініціативи. Пропоную скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit, – щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру. Я пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, проявити своє лідерство в реалізації формули миру загалом або конкретних її пунктів", - наголосив Володимир Зеленський.

Президент також запропонував Росії закінчити війну до Різдва, вивівши з території України свою окупаційну армію.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Росія планувала швидко окупувати Київ та встановити в Україні свій маріонетковий режим. Проте ЗСУ зруйнували плани окупантів.

Керівник головного управління розвідки Міноборони вважає, що війна в Україні не триватиме роками. Кирило Буданов у жовтні передбачив, що війна повинна закінчитися до літа 2023 року.

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