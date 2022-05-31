Зеленський назвав три міста, які зараз перебувають в епіцентрі протистояння

За словами президента, ситуація на Донбаському напрямку дуже складна.
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому зверненні 31 травня.
"Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне", - зазначив він.
Зеленський додав, що на Херсонському напрямку ЗСУ мають певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхів.
"У цій широкій картині треба бачити, що наші захисники й захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості", - підсумував президент.
Нагадаємо, ввечері 31 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте не змогли оточити угруповання ЗСУ.
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