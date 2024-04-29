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Зеленський назвав три пункти, від яких залежать потужність армії та наступальні дії ЗСУ

Зеленський назвав три пункти, від яких залежать потужність армії та наступальні дії ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський розповів про те, що потрібно Україні для успіхів на фронті.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз є три головних пункти від яких залежать потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій.  

Про це він сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 29 квітня у Києві, пише "РБК- Україна".

Серед трьох головних пунктів:

  • схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, зокрема США;
  • вчасне постачання озброєння до України;
  • поставка Силам оборони "конкретного" озброєння.

"Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші", - наголосив Зеленський.

За словами президента, наразі позитиву в другому пункті (вчасне постачання озброєння - ред.) він не побачив, втім поставки все ж "трішки" пішли. Зеленський зауважив, що цей процес важливо прискорити.

Третій пункт, за словами президента, є найважливішим. 

"І ось це "що" найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда. Тому ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливих", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, до Києва 29 квітня прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це вже третій його візит до України за час повномасштабної війни. 

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