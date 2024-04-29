Зеленський назвав три пункти, від яких залежать потужність армії та наступальні дії ЗСУ

Володимир Зеленський розповів про те, що потрібно Україні для успіхів на фронті.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз є три головних пункти від яких залежать потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 29 квітня у Києві, пише "РБК- Україна".

Серед трьох головних пунктів:

схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, зокрема США;

вчасне постачання озброєння до України;

поставка Силам оборони "конкретного" озброєння.

"Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші", - наголосив Зеленський.

За словами президента, наразі позитиву в другому пункті (вчасне постачання озброєння - ред.) він не побачив, втім поставки все ж "трішки" пішли. Зеленський зауважив, що цей процес важливо прискорити.

Третій пункт, за словами президента, є найважливішим.

"І ось це "що" найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда. Тому ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливих", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, до Києва 29 квітня прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це вже третій його візит до України за час повномасштабної війни.

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