Зеленський назвав удар по Часовому Яру одним із найжорстокіших за увесь час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває розбір завалів після російського удару по місту Часів Яр Донецької області. Глава держави назвав цей удар із найжорстокіших за увесь час війни.

За даними Зеленського, наразі у списку загиблих – 48 людей.

Про це він сказав у відеозверненні 13 липня.

"Триває розбір завалів після російського удару по місту Часів Яр. Станом на цей час у списку загиблих – 48 людей, серед них – одна дитина. Кількість врятованих, на жаль, не змінилася – 9 людей. Рятувальники працюватимуть на місці, поки не розберуть усі завали", – розповів президент.

"Це був один із найжорстокіших російських ударів за увесь час війни – стільки жертв... Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – додав глава держави.

Звернення Зеленського за 13 липня: трибунал буде, 48 жертв у Часовому Яру та математична гордість

Нагадаємо, що ввечері 9 липня російські війська ракетами з "Ураганів" атакували місто Часів Яр. Ракети влучили у п’ятиповерхівку, в якій повністю знищено два під'їзди. Під завалами опинилися десятки людей.

Станом на вечір 13 липня в ДСНС повідомили про 48 загиблих та 9 врятованих після удару по Часовому Яру.

Читайте також: