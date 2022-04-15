Зеленський назвав український регіон, який став головною мішенню Росії

Зеленський нагадав, що російські окупанти примусово забирають мешканців Донбасу в свою армію і кидають їх у найстрашніші бої.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за 50 днів війни, яку розв’язала Росія, стала очевидним, що головною мішенню російської агресії став Донбас.
Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 15 квітня.
“Саме Донбас для Росії — це головна мішень, саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську і Донецьку області російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння і щоб там не залишилося людей взагалі”, - заявив український президент.
Зеленський нагадав, що російські окупанти примусово забирають мешканців цих областей в свою армію і "кидають їх у найстрашніші бої, буквально в лоб нашій обороні".
"Вони руйнують міста і села Донбасу. Спалюють все, що витримало вісім років тієї війни", - наголосив президент.
Нагадаємо, російські війська потенційно готуються до масштабного наступу на сході України. Окупанти можуть спробувати захопити Донбас вже в найближчі 10 днів.
Читайте також: