Зеленський назвав умови, за яких Росія могла окупувати Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що у російських агресорів були б шанси окупувати Україну, якби США та партнери не надавали зброю та фінансування під час війни.

Про це він заявив під час інтервʼю ВВС.

Журналістка заявила, що багато американців, які підтримують Республіканську партію, виступають за скорочення допомоги Україні. Вона зазначила, що продовження допомоги, ймовірно, залежатиме від швидкості українського контрнаступу.

Зі свого боку президент зазначив, що Україна дуже вдячна президентові Джо Байдену, Конгресу та всім законодавцям.

"Я знаю, що є різні меседжі, різні кандидати у президенти. Але коли ми сідаємо за стіл перемовин із нашими партнерами, коли до нас приїжджають представники демократів або республіканців, Конгресу в цілому, вони завжди об'єднані в підтримці України. Принаймні мені вони постійно про це говорять", – сказав президент.

На запитання журналістки про те, чи вірить Зеленський у слова американців, що вони залишатимуться з Україною стільки, скільки це буде потрібно, він відповів: "А які є варіанти?".

Президент нагадав, що США – "безумовно, лідер у допомозі" Україні.

"І я розумію, що без зброї Сполучених Штатів, без фінансів, якими вони підтримують наш бюджет, у Росії будуть усі шанси окупувати нас. Нам ця допомога дуже, дуже необхідна", – сказав Зеленський.

Він заявив, що наразі важко прогнозувати, як довго союзники будуть допомагати Україні. Зеленський сказав, що Україна вірить у підтримку партнерів, але розуміє, що повинна перш за все розраховувати на себе, тому запускає власне виробництво зброї.

"Але цього замало. Росія все своє життя живе війною. Вони планували нас окупувати, і вони в сорок разів більші за нас. Тому нам потрібна допомога партнерів", – резюмував президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у конгресі Сполучених штатів Америки підготували безпрецедентний законопроєкт щодо замороження, конфіскації та передавання Україні коштів Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що в Пентагоні прокоментували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який погрожував ударами по "центрах ухвалення рішень" через HIMARS і Storm Shadow. У США нагадали йому, що Крим — це Україна.

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