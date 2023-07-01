Зеленський назвав умову для початку дипломатії з Росією

Президент нагадав, що не існує ніяких кордонів 24 лютого 2022 року.

Україна піде на переговори щодо мирного врегулювання тільки після того, як українські військові вийдуть на міжнародно визнані кордони України, які були станом на 1991 рік.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві.

Він заявив, що не існує ніяких кордонів 24 лютого 2022 року, оскільки це була лише контактна лінія між українцями та ворогами.

"Тому ми ще раз наголошуємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що на даний момент неможливо назвати точну кількість жертв російської війни. Втім, Росія зазнає набагато більших втрат серед військових, ніж наша Україна.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський розповів, яким досвідом ЗСУ можуть поділитися з армією НАТО після приєднання до Альянсу.

Читайте також: