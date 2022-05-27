Зеленський назвав умову для закінчення війни в Україні за лічені тижні

Зеленський назвав умову для закінчення війни в Україні за лічені тижні

Україні вдасться закінчити війну за лічені тижні за однієї умови.

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидкість припинення війни в Україні вимірюватиметься тижнями, якщо світ буде об'єднаним і чесним щодо агресії Путіна.

Про це сказав Зеленський у зверненні до співтовариства Foreign Policy Community of Indonesia.

"Якщо світ справді буде обʼєднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями", - повідомив він.

Український лідер наголосив, що Росія свідомо зробила ставку на продовольчу кризу. Таким чином Путін прагне збільшити залежність інших країн від РФ. Крім того, цим агресор прагне використати доступ до продовольства як ще один чинник тиску в глобальній політиці.

"Що швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, то надійніше будуть захищені люди всюди у світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як у старі часи", - підсумував він.

Як повідомляв представник ГУР МО Вадим Скібіцький, війна в Україні може тривати до зими.

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