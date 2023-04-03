Зеленський назвав умову досягнення миру в Україні: все станеться на полі бою

Президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо можливого миру з Росією та розповів про необхідні умови для його досягнення.

Володимир Зеленський наголосив на бажанні встановити в Україні мир. Досягти цієї мети можна перемогою на полі бою.

Про це глава держави розповів під час візиту до села Ягідного на Чернігівщині.

Як зазначається, Україна хоче миру, але щоб досягти цієї мети, нашій державі потрібне все з того, що є у партнерів та що вони можуть надати.

У своєму виступі на Чернігівщині президент заявив, що є лише один шлях до перемоги у війні, і це перемога на полі бою. В іншому разі, на думку Зеленського, після України Росія піде до Європи.

"А ви вже можете бачити результат того, що окупанти роблять з містами в нашій країні", - додав він.

Зеленський також підкреслив, що для досягнення миру потрібна зброя та амуніція від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на вбивство російського "військкора", пропагандиста Владлена Татарського. Він сказав, що про це "навіть і не думає".

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