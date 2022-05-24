Зеленський назвав умову повернення до перемовин із Росією

Домовитися з Росією про перемир’я до відвоювання окупованих після 24 лютого територій України буде складно, зауважив президент.

Україна повернеться до переговорного процесу з Росією після деокупації територій, захоплених після 24 лютого.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю японському суспільному мовнику NHK.

"Я переконаний, що ми повинні відвоювати всі наші території, але за це ми заплатимо ціну. Ми хочемо повернутися туди, де були до 24 лютого. Тоді ми повернемося за стіл переговорів (з Росією — ред.)", — заявив Зеленський.

Глава держави додав, що домовитися з Росією про перемир’я до відвоювання окупованих після 24 лютого територій України буде складно.

"Деякі країни думали, що Росія окупує Україну за три дні. Минув третій день, три тижні, і вже три місяці. Я не думав, що спроба Росії буде успішною, тому що світ об’єднався довкола України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що готовий говорити з главою Кремля Володимиром Путіним лише в тому випадку, якщо метою цього діалогу буде припинення війни.

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