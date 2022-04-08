Зеленський назвав умову, яка суттєво пришвидшить перемогу України у війні з Росією

Зеленський назвав умову, яка суттєво пришвидшить перемогу України у війні з Росією

Президент переконаний, що перемога України – це тільки питання часу.

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, яка суттєво пришвидшить перемогу України у війні з Росією.

"Війна Росії проти нашого народу може завершитись перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто в світі думає, якщо Україна отримає ту зброю, перелік якої ми надали", - зазначив президент у відеозверненні 8 квітня.

На переконання Зеленського, будь-яке зволікання із наданням такої зброї Україні, будь-які відмовки, можуть означати тільки одне: відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше, ніж нам, українцям.

"Хай там як, але ми в будь-якому разі продовжимо захищати нашу землю і наших людей", - наголосив він.

За словами президента, ще не всі у світі знайшли у собі сміливість, яку мають українці.

"Але у нас є могутні і принципові партнери і друзі. Реальні друзі, які допомагають Україні так, щоб дійсно нас захистити, щоб дійсно захистити свободу в Європі. Я впевнений, що перемога України – це тільки питання часу. І я зроблю все, щоб цей час скорочувався", - підсумував Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 44-го дня війни

Нагадаємо, український президент обговорив із представниками ЄС відповідальність Росії за воєнні злочини в Україні.