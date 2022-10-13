Зеленський назвав умову, за якої Путін застосує ядерну зброю

Президент Володимир Зеленський наголосив, що попри ядерні погрози диктатора Путіна, Європа не повинна дозволяти себе шантажувати, а навпаки має показати російському диктатору, що він в ізоляції.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю ZDF.

"Не можна виявляти слабкість щодо російського керівництва… Путін застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо він дуже добре знає, що після застосування для неї не буде жодних наслідків. Чому він вистрілив 100 разів (ракетами та БПЛА напередодні по Україні. - Ред.)? Тому що наслідки ще не завдали йому шкоди", - сказав Зеленський.

Глава держави пояснив масовані обстріли України тим, що армія РФ не має успіхів на полі бою, тому Путін має виправдовуватися чимось перед своїм народом. Зараз же, за його словами, завдання всієї Європи - "показати Путіну, що з ним ніхто не розмовлятиме і що він залишиться в ізоляції".

"Тоді й російське суспільство зрозуміло б, що вони обрали президентом людину, яка загрожує всією ядерною зброєю", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю на тактичний ядерний удар Росії по території України. Крім того, він вважає, що не потрібно говорити надто багато про ризики ядерного удару по Україні, адже, мовляв, "стримування працює".

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