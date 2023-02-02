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Зеленський назвав важке завдання для України у війні проти Росії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1956
Час на прочитання
1 хв
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Зеленський назвав важке завдання для України у війні проти Росії

Фото: Офіс президента України

Зеленський наголосив, що потрібно "щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію".

Глава держави Володимир Зеленський закликав українців бути стійкими та говорити світу про необхідність постачання ЗСУ військового озброєння та техніки.

Про це лідер України сказав у традиційному відеозверненні в четвер, 2 лютого.

"Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас. Але ми повинні його виконати", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сотні українських військових вже відправили на навчання до Польщі та Німеччини. Як повідомляє Financial Times, наступного тижня Сили оборони вже розпочнуть проходити навчання на танках Leopard 2.

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Дата публікації
Перегляди
1956
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