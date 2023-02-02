Зеленський назвав важке завдання для України у війні проти Росії

Глава держави Володимир Зеленський закликав українців бути стійкими та говорити світу про необхідність постачання ЗСУ військового озброєння та техніки.

Про це лідер України сказав у традиційному відеозверненні в четвер, 2 лютого.

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"Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас. Але ми повинні його виконати", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сотні українських військових вже відправили на навчання до Польщі та Німеччини. Як повідомляє Financial Times, наступного тижня Сили оборони вже розпочнуть проходити навчання на танках Leopard 2.

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