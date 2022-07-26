Зеленський назвав вирішальні тижні у війні проти України - Politico

Український президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Київ повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

Як передає слова українського президента голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, якщо впродовж вищезазначеного терміна не деокупувати українські території, далі це зробити буде набагато важче.

Про це пише Politico.

Як пише видання, посилаючись на Адама Сміта, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку вони повинні відвоювати українські землі, які захопили російські окупанти.

"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", - сказав конгресмен США.

Він зазначив, що цей період є важливим. Як передав слова Зеленського, б ільш низькі температури та жорстокі умови сповільнять бойові дії та призведуть до жорстокої війни на виснаження, яка в основному вигідна Росії.

Як раніше повідомляли, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що на Україну чекає ще одна повномасштабна війна з РФ, яка скине "московський імперіалізм".

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