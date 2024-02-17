Зеленський порівняв втрати окупантів і українських військових в Авдіївці

Президент України Володимир Зеленський порівняв втрати окупаційної армії РФ і Збройних сил України в Авдіївці на Донеччині.

Про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.

Зеленський наголосив, що не може розповісти про втрати Сил оборони України. Втім, в Авдіївці було "один до семи".

"Я не можу вам назвати наші втрати. Але в Авдіївці, я можу вам сказати, що було 1 до 7. На одного українця приходиться сім росіян", - розповів глава держави.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога станом на 17 лютого 2024-го. Відомо, що вже ліквідовано 401 350 солдатів армії Російської Федерації. Зокрема, за минулу добу - 1050 окупантів.

До слова, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський порівняв втрати Росії та України на війні. За його словами, армія Росії зазнає набагато більше втрат у живій силі, ніж Збройні сили України.