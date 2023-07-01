Зеленський назвав втрати "вагнерівців" у війні: знищили найбільш мотивовану частину окупантів

Президент України Володимир Зеленський розповів про втрати ПВК "Вагнер" у війні в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення РФ було ліквідовано 21 тис. "вагнерівці", а поранено 80 тис. найманців.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю виданню El Mundo

"У "вагнерівців" було дві категорії: професійні найманці та мобілізовані з в'язниць - їхнє гарматне м'ясо. Наші війська вбили 21 тисячу з них і поранили 80 тисяч", - розповів він.

За словами Зеленського, такі колосальні втрати дають уявлення про кількість російських найманців.

"Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил", - додав президент.

ПВК "Вагнера" у війні

Після невдалого одноденного заколоту в РФ ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина його відправили до Білорусі. До країни також "висилають" його найманців, які відмовляться підписувати контракти з Міноборони. Наразі російські засоби масової пропаганди пишуть, що на території республіки почали зводити військові табори для його "вагнерівців".

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що важливими для України наслідками заколоту "Вагнера" в РФ є те, що ці найманці більше не братимуть участі у війні. За його словами, ПВК була найефективнішим підрозділом Росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну.

Білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що всі зеки з ПВК "Вагнер" загинули на війні в Україні. Тому, мовляв, громадянам РБ нібито нема чого боятися. Він назвав підопічних Пригожина "найпідготовленішими людьми", які армії Білорусі тільки допоможуть.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що перекинуті до Білорусі "вагнерівці" зараз не становлять серйозної загрози. За словами глави держави, угруповання там не достатньо велике.

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