Зеленський назвав єдиний дипломатичний шлях закінчення війни в Україні

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що правильний і єдиний дипломатичний шлях закінчення війни в Україні - це формула миру, розроблена Києвом.

Про це очільник України сказав під час розмови із представниками ЗМІ з Латинської Америки у вівторок, 8 серпня.

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"Може подобатись якийсь пункт, може не подобатись - це абсолютно нормальна ситуація. Будь-яка платформа дискусійна. Кожен має право висловитись, хто не порушує міжнародне право, не вбиває і не захоплює твоїх територій. Єдиний, хто нас вбиває і захоплює території - це Росія, тому їй ми не дамо висловлюватись на платформі миру, бо вона не хоче миру", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "поки весь світ не буде об'єднаний одним розумінням закінчення війни, кроками закінчення війни, відновлення життя в Україні, відновлення справедливості до українців, які постраждали або втратили життя", вона не припиниться.

Він наголосив, що база повинна бути українською, бо "війна в Україні", а пропозиції можуть бути будь-якої держави.

"Для нас цінний досвід і думки кожної держави, яка дійсно хоче миру - не підіграти Росії, не підіграти заради майбутніх економічних відносин з Росією, не для того, що історично хтось вдячний за щось Росії з часів Радянського Союзу", - підсумував президент України.

Нагадаємо, під час цього брифінгу Зеленський пояснив, чому Україна має бути в НАТО.

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