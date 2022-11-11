Зеленський назвав єдиний варіант порятунку для окупантів в Херсоні: "Ви не сховаєтеся"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, які перевдягнулися в цивільне та ховаються в Херсоні. Він порадив їм здаватися добровільно в полон.

Єдиний порятунок для окупантів - український полон. Президент Володимир Зеленський порадив росіянам, які перевдягнулися у цивільне і ховаються в Херсоні, здаватися.

Про це він наголосив під час вечірнього звернення 11 листопада.

“Хочу окремо зазначити для солдатів-найманців та колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс вижити - здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас згідно з міжнародними нормами. І тим російським військовим, які перевдягнулися в цивільне і десь там ховаються, хочу сказати, що ви не сховаєтеся, ми вас все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в полон - це єдиний варіант для всіх окупантів”, - зазначив Володимир Зеленський.

Звільнення Херсона від окупантів

Володимир Зеленський назвав цей день історичним. І наголосив, що Україна завжди повертає своє. Він звернув увагу на те, що хоча місто ще не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку.

Самі ж окупанти під час виходу з Херсона підірвали там телевежу, приміщення телеканалу “Суспільне” та центри радіозв'язку й телемовлення. А сьогодні вранці був зруйнований Антонівський міст.

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