Зеленський назвав загибель журналістів ще однією причиною для санкцій

Зеленський назвав загибель журналістів ще однією причиною для санкцій

Упродовж дня загинуло двоє працівників ЗМІ, ще один був важко поранений.

Президент України Володимир Зеленський нагадав про загибель у вівторок, 15 березня, від обстрілів російських окупантів двох працівників ЗМІ.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 16 березня.

“Від артилерійського удару російських військ загинули ще двоє журналістів. Українка Олександра Кувшинова та представник американської Fox News П’єр Закржевський. Ще один журналіст важко поранений", - повідомив президент.

Зеленський нагадав, що обстріл стався у Київській області.

"Це ще одна вагома причина, щоб посилювати західні санкції проти Російської Федерації. Посилювати, поки російська держава не припинить війну", - наголосив український лідер.