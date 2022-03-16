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Зеленський назвав загибель журналістів ще однією причиною для санкцій

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Упродовж дня загинуло двоє працівників ЗМІ, ще один був важко поранений.

Президент України Володимир Зеленський нагадав про загибель у вівторок, 15 березня, від обстрілів російських окупантів двох працівників ЗМІ.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 16 березня.

“Від артилерійського удару російських військ загинули ще двоє журналістів. Українка Олександра Кувшинова та представник американської Fox News П’єр Закржевський. Ще один журналіст важко поранений", - повідомив президент.

Зеленський нагадав, що обстріл стався у Київській області.

"Це ще одна вагома причина, щоб посилювати західні санкції проти Російської Федерації. Посилювати, поки російська держава не припинить війну", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, прокуратура розпочала досудове розслідування через вбивство російськими окупантами оператора телеканалу FoxNews П'єра Закжевскі та української журналістки Олександри Кувшинової. 

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