Зеленський назвав загрозу, яку становить участь Північної Кореї у війні

У війні проти Сил оборони України військовий контингент КНДР втратив понад 4 тисяч військових.

Під час бойових дій на боці Російської Федерації північнокорейські військові набувають досвіду сучасної війни з використанням дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Це становить загрозу для партерів України у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у неділю, 23 лютого, під час форуму "Україна. Рік 2025".

“Це найбільший ризик для партнерів — вони [військові з Північної Кореї] знають все про дрони, про РЕБи, вони всі ці знання привозять в Північну Корею і, я думаю, вони на цьому будуть базувати новітню підготовку північнокорейської армії. Це великий ризик для регіону”, - сказав він.

Володимир Зеленський також повідомив, що у війні проти Сил оборони України військовий контингент Північної Кореї втратив понад 4 тисяч військових. Натомість із КНДР прибуло близько півтори-дві тисячі нових північнокорейських військових, які повинні поповнити ті бригади, які втратили боєздатність.

Окрім того, триває постачання з Північної Кореї до Росії артснарядів та ракет, які держава-агресорка активно використовує у війні.

Нагадаємо, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов раніше повідомив, що на фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії. Він додав, що участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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