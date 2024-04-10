Зеленський назвав зброю, якої терміново потребує Україна: "Дефіцит, який надто затягується"

Україна зараз найбільше потребує систем ППО та бойових літаків, які "можуть захистити наші міста від російського терору".

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дельфійського економічного форуму, у якому беруть участь президенти Греції, Чорногорії та Словенії.

"Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб.

Також українські сили потребують на полі бою артилерія, щоб "відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю".

"І нам потрібна справедливість – такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації. Це все абсолютно реалістично", - вважає глава держави.

На думку Зеленського, ці рішення "залежить тільки від політичної волі партнерів".

"Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", - наголосив він.

Нагадаємо, у ЄС повідомили, що Україні для захисту від російських повітряних ударів терміново потрібно лише 7 батарей Patriot із близько 100, які мають на озброєнні західні армії.

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