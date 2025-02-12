Зеленський не хоче "припинення вогню тільки заради припинення вогню": яка причина

Президент Володимир Зеленський заявив, що не погодиться на припинення вогню "тільки заради припинення вогню".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Economist.

"Не буде припинення вогню тільки заради припинення вогню. Припинення вогню може бути частиною завершення гарячої фази війни. І тоді потрібно розуміти, що таке гарантії безпеки", – зазначив Зеленський.

На його думку, без гарантії безпеки для України умовно через "два місяці" після припинення вогню Путін знову нападе.

"І ось завершиться гарячий етап війни. Якщо він закінчиться, то, мабуть, закінчиться і воєнний стан. Я не знаю – я думаю. Тому що, дивіться, я маю на увазі, що якщо не буде воєнного стану, то парламент повинен проводити вибори. Оголосити дату тощо та вжити законодавчих заходів. Але у мене є справжнє запитання. Ми порушили це питання після рішення саміту в Швейцарії, мирного саміту. Проблема вже мала вигляд як крок безпеки. Це не було припинення вогню. Але крок у сфері безпеки був важливим, коли сторони сказали, що давайте не руйнувати енергетичний сектор", – каже Зеленський.

З його заяви випливає, що Україна пропонувала РФ відмовитися від ударів по об'єктах енергетики, а натомість обіцяла не бити по російських НПЗ.

"Так що, за великим рахунком, це небесне припинення вогню. Повітряне припинення вогню. Ну, оскільки ми згодні, що ми не стріляємо ракетами, безпілотниками тощо, ми не стріляємо по енергетиці. Бо сьогодні більшість ракетних ударів припадає на енергетику. Деякі з них є в містах, у цивільних населених пунктах тощо. Але більшість – в енергетиці. І ми почали на них відповідати. Ці нафтопереробні заводи абсолютно справедливі [цілі]. Але ось була пропозиція – Україна, поруч була Америка, і ще було 100 країн, 100 країн. І всі казали – ну не може Путін не підтримати таку ідею, це просто неможливо. Бо що з цим не так? Американці приходили до мене і казали, що це червона лінія – стріляти по їхніх (російських) енергетичних об’єктах. І я сказав, якщо він не стріляв – ми не стріляли. І вони сказали: так, можливо. Я сказав, можливо. Ми провели саміт, так. І всі просто аплодували, тому що це дійсно було таке рішення. Давайте зробимо це таким чином. Але де Путін? Путін кудись пішов. Усі ці історії, усі ці американські голоси, європейські голоси, деякі арабські голоси зникли. Все кудись зникло. Вони просто відклали кроки. Хіба це не було припинення вогню в енергетиці, в повітрі? Це також було припинення вогню. Але без гарантії безпеки – це нуль. Тому що він [Путін], з точки зору договору – теж нуль. Він нічого не хоче", – підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський відповів, скільки людей на місяць мобілізовували в Україні.

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