Зеленський неочікувано відвідав передовий командний пункт оборонців Куп’янська

Там він поспілкувався та нагородив державними відзнаками військових.
Президент України Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт оборонців Куп’янська.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
“Честь – відвідати та нагородити воїнів. Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави. Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи”, - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що російські окупанти вже понад пів року намагаються просуватися вперед на ділянці Синьківка на Куп’янському напрямку.
Читайте також:
- На одному із напрямків у полон здалося понад пів сотні окупантів
- Росія вивела у Чорне море ракетоносії: що відомо про загрозу із повітря
- Росіяни атакували село на Херсонщині: є пошкодження і поранені