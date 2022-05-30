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Зеленський невдоволений, що погодження нових санкцій ЄС проти Росії "надто затягнулося"

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Зеленський невдоволений, що погодження нових санкцій ЄС проти Росії "надто затягнулося"

Фото: Офіс президента України

Зеленський закликав ЄС негайно запровадити шостий санкційний пакет проти Росії, включно з нафтовим ембарго.

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів європейських країн, які зібрались на засідання Європейської Ради, ухвалити шостий пакет санкцій проти РФ.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 30 травня.

Одним зі своїх головних завдань сьогоднішнього дня Зеленський назвав комунікацію для затвердження Європейським Союзом шостого санкційного пакету.

"Пауза із погодженням нових санкцій в Європі вже надто затягнулася. Пʼятий санкційний пакет був запроваджений ще 8 квітня. Тож, минуло дуже багато часу без посилення європейських санкцій проти Росії. Про те, що це потрібно нарешті виправити, – і виправити негайно, – говорив у своєму зверненні до лідерів європейських країн, які зібрались на засідання Європейської Ради. Зокрема, щоб обговорити і це питання", — зазначив він.

Зеленський подякував президентові Європейської Ради Шарлю Мішелю за підтримку інтересів України і за намагання якнайшвидше знайти потрібні компроміси, щоб шостий санкційний пакет Європейського Союзу все ж таки був ухваления.

"Росія має відчути значно більшу ціну за свою агресію", — наголосив глава держави.

Ключовим пунктом у шостому пакеті санкцій Зеленський назвав нафту. Він вважає, що Європі в будь-якому разі доведеться відмовитись від російської нафти і нафтопродуктів.

"Бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї. І чим раніше це відбудеться, чим повнішою буде відмова від російської нафти, тим вигідніше буде, зрештою, самій Європі", — підсумував президент.

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