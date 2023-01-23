Зеленський: Новий наступ Росії може початися абсолютно на будь-якому напрямку

Путін постійно ставить цілі, які російська армія не може виконати.

Новий наступ російських окупантів може початися в будь-якому місці, оскільки російського диктатора Володимира Путіна хвилюють тільки цілі, яких він наказує досягти, тоді як життя власних громадян для нього не мають значення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За словами Зеленського, між світосприйняттям України та РФ - величезна прірва, Путін відправляє вмирати на війні сотні тисяч простих росіян, чужих дітей, тому що своїх дітей російська верхівка береже.

Він додав, що Путін продовжує вимагати від своїх генералів досягати якихось цілей на фронті, і це попри те, що кожен день велика кількість росіян помирає на фронті.

"Наступ може бути з будь-якого напрямку. Наступ може бути на півдні або сході. Він же ставив за мету вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ці постійні завдання, сотні, тисячі людей щодня гинуть, а він все одно ставить ці завдання", - сказав президент.

Що відомо про ймовірний новий наступ РФ

Українська влада не виключає, що президент РФ Володимир Путін наважиться на повторення великого наступу, і закликає Захід не зволікати з військовою допомогою.

Зокрема, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що весна та початок літа 2023-го будуть вирішальними у повномасштабній війні, яку розпочала РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков не виключає, що навесні росіяни можуть розпочати наступ на півдні та сході України.

"Весна - найкращий період для відновлення наступу для всіх сторін... Ми розуміємо, що вони будуть готові розпочати і, звичайно, ми маємо бути готові розпочати", - сказав міністр.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні попередив, що РФ готується до нового великого наступу на Україну. За його словами, задля цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яке може кинути в наступ у січні-лютому або навесні. На його думку, під загрозою може опинитися Київ.

Ексрадник Володимира Путіна, російський економіст Андрій Ілларіонов стверджує, що Кремль незабаром готується розпочати новий етап війни - з масштабними бойовими діями і новою зброєю, яку не використовували раніше.

Росія готується до нового наступу: звідки воно може початися - Валерій Залужний