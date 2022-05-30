Зеленський обговорив із очільницею МЗС Франції допомогу в озброєнні, посилення санкцій та наближення України до членства в ЄС

Зеленський обговорив із очільницею МЗС Франції допомогу в озброєнні, посилення санкцій та наближення України до членства в ЄС

Президент наголосив, що Україна розраховує на активну участь Франції у процесі повоєнної відбудови.

Президент України Володимир Зеленський та пані міністр з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорили допомогу в озброєнні, посилення санкцій та наближення України до членства в ЄС.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Хочу подякувати вам, Франції та президенту Еммануелю Макрону за підтримку України, за постійну підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету", - сказав Зеленський.

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Зазначається, що співрозмовники обговорили допомогу в озброєнні, посилення санкцій та наближення України до членства в ЄС.

Окрему увагу також було приділено проблематиці розблокування українських портів з метою запобігання глобальній продовольчій кризі.

Президент наголосив, що Україна розраховує на лідерство Франції у боротьбі з російським агресором і захисті європейських цінностей.

У межах зустрічі було наголошено на необхідності якнайшвидшого запровадження шостого пакету санкцій проти РФ з боку ЄС.

Зеленський зазначив, що Україна розраховує на підтримку з боку Франції рішення лідерів Європейського Союзу про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні.

Під час обговорення використання Росією питання продовольчої безпеки як зброї у війні проти України глава держави закликав французьких партнерів не піддаватися на шантаж агресора та тиск з метою отримати послаблення у запроваджених проти Москви санкціях.

Президент наголосив, що Україна розраховує на активну участь Франції у процесі повоєнної відбудови.

Окремо він подякував за фінансову підтримку та допомогу уряду Франції у лікуванні поранених українських військових.

Нагадаємо, Фінляндія відмовилася надати Україні особливі умови щодо вступу до Європейського Союзу. Попри це, в Гельсінкі вважають важливим сьогодні дати Україні надію на членство.

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