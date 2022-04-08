Зеленський обговорив із представниками ЄС відповідальність Росії за воєнні злочини в Україні

Президент України також подякував партнерам за фінансову підтримку.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем говорив про відповідальність Росії за скоєні в Україні воєнні злочини.

Про це очільник держави заявив під час відеозвернення до українського народу ввечері 8 квітня.

"Відповідальність неминуча. Говорив сьогодні про це з представниками Євросоюзу, які прибули до Києва. Із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Протягом дня вони відвідали Бучу і на власні очі побачили наслідки окупації. Побачили, скільки людей вбили російські військові.

Я ціную готовність Євросоюзу надати необхідну фінансову і технічну допомогу для документування і розслідування російських злочинів. Вдячний президентці Єврокомісії за особисту залученість та сприянні у створенні спільної слідчої групи для встановлення повної правди про скоєне російськими окупантами і притягнення до відповідальності усіх винних.

Вдячний також і за фінансову підтримку - мільярд євро на зброю. Плюс сьогодні ми домовилися про ще 500 мільйонів євро на оборонні потреби.

Провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини. Подякував за безпрецедентну оборону та іншу підтримку, за теплоту словацьких сердець до українців та України", - сказав Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 44-го дня війни

Нагадаємо, 8 квітня під час візиту в Києві очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник щодо членства в ЄС.

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