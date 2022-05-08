Зеленський обговорив із прем'єром Хорватії санкції проти Росії і відновлення України

Зеленський обговорив із прем'єром Хорватії санкції проти Росії і відновлення України

Зеленський поговорив з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключовими темами для обговорення були посилення санкційного тиску на Росію, взаємодія для відновлення нормального життя в деокупованих районах.

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію та стратегію відновлення деокупованих районів України.

«Україна говорить з Хорватією однією мовою – мовою цінностей та боротьби за свободу. Обговорили з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни», - повідомив Зеленський.

Він додав, що обговорювалися також питання інтеграції України до ЄС та захисту енергетичної свободи Європи.

«Дякую за змістовні перемовини», - додав президент.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із главою німецького Бундестагу Бербель Бас, яка прибула до столиці. Шмигаль обговорив із Бербель Бас стратегічно важливі напрямки співпраці: зброю, санкції, фінанси та європейську перспективу.

Читайте також: