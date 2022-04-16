Зеленський обговорив з архітекторами та місцевою владою проблеми переселенців та план відновлення міст

Зеленський обговорив з архітекторами та місцевою владою проблеми переселенців та план відновлення міст

Архітектори повідомили про перебіг відновлення інфраструктури та міст України.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками місцевої влади, міністерства інфраструктури та архітекторами щодо розв'язання проблемних питань переселенців і зруйнованих міст.

Про це президент написав у Telegram.

"З архітекторами, Мінінфраструктури та місцевою владою працюємо над проблемами, які принесла війна. Переселенці, зруйновані міста, черга на квартири, житло для військових. Зробимо все можливе, щоб ці питання були розв'язані якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, архітекторів просять малювати скетчі майбутнього Харкова, Маріуполя, Бородянки.

Читайте також:

Із чого варто починати післявоєнну відбудову України



