Зеленський обговорив з архітекторами та місцевою владою проблеми переселенців та план відновлення міст

Архітектори повідомили про перебіг відновлення інфраструктури та міст України.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками місцевої влади, міністерства інфраструктури та архітекторами щодо розв'язання проблемних питань переселенців і зруйнованих міст.
Про це президент написав у Telegram.
"З архітекторами, Мінінфраструктури та місцевою владою працюємо над проблемами, які принесла війна. Переселенці, зруйновані міста, черга на квартири, житло для військових. Зробимо все можливе, щоб ці питання були розв'язані якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, архітекторів просять малювати скетчі майбутнього Харкова, Маріуполя, Бородянки.
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