Зеленський обіцяє “вагомі новини” щодо звільнення окупованих територій та гарантій безпеки для України

Після втечі російської армії з тимчасово окупованої території Херсонщини держава-агресорка продовжує тероризувати обстрілами звільнені громади області і місто Херсон.

Українська влада невпинно працює із західними партнерами заради того, щоб захистити країну від будь-яких російських ескалацій.

Про це говорив у четвер, 24 листопада, президент Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення.

За його словами, тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити українців від російського терору.

“Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини”, - пообіцяв український лідер.

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Зеленський зазначив, що майже щогодини отримує повідомленні про удари окупантів по Херсону та інших громадах області.

“Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що постійний енергетичний, артилерійський та ракетний терор є наслідком деградації Росії “за теперішніх її керівників”.

Зеленський за 24 листопада: блекаут і фронт

Нагадаємо, російські війська обстріляли Херсон 17 разів протягом 24 листопада, внаслідок чого загинула людина, ще одна особа отримала поранення.

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