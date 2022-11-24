Зеленський обіцяє “вагомі новини” щодо звільнення окупованих територій та гарантій безпеки для України

Після втечі російської армії з тимчасово окупованої території Херсонщини держава-агресорка продовжує тероризувати обстрілами звільнені громади області і місто Херсон.
Українська влада невпинно працює із західними партнерами заради того, щоб захистити країну від будь-яких російських ескалацій.
Про це говорив у четвер, 24 листопада, президент Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення.
За його словами, тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити українців від російського терору.
“Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини”, - пообіцяв український лідер.
Зеленський зазначив, що майже щогодини отримує повідомленні про удари окупантів по Херсону та інших громадах області.
“Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати”, - наголосив президент.
Володимир Зеленський підкреслив, що постійний енергетичний, артилерійський та ракетний терор є наслідком деградації Росії “за теперішніх її керівників”.
Нагадаємо, російські війська обстріляли Херсон 17 разів протягом 24 листопада, внаслідок чого загинула людина, ще одна особа отримала поранення.
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