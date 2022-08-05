Зеленський: "Обстріл запорізької АЕС – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору"

Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології, переконаний президент.

Окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 серпня.

"Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатома" до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", - наголосив президент.

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.

Потім увечері російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню.

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