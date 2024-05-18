Зеленський оцінив перспективи нового контрнаступу ЗСУ і назвав умову

Україна має перспективи для нового контрнаступу. Але спочатку потрібно стабілізувати фронт та зупинити наступ Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю AFP.

"Є перспективи. Для цього треба передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", - заявив глава держави.

На питання про те, чи буде контрнаступ ЗСУ у 2025 році, Зеленський відповів: "Не можу сказати. Але знаю (коли буде, - ред.), але не можу (сказати, - ред.)".

Наступ росіян на Харківщину 2024: останні новини

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що після візиту Путіна до Китаю російські окупаційні війська отримали наказ активізувати наступ на кількох напрямках, але через значні втрати, вони навряд чи зможуть продовжувати ефективні бойові дії без додаткових ресурсів.

Своєю чергою, диктатор Російської Федерації Володимир Путін заявив, що нібито справжня мета наступу його армії в Харківській області пов'язана зі створенням так званої санітарної зони. Мовляв, вони не планують захоплювати обласний центр.

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