Зеленський оцінив поточну ситуацію на фронті: "це нові дистанції випробування"

Попри складності та дефіцити, ситуація на фронті для України зараз не погана, і армія перебуває "в нормальній формі".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок, 25 березня.

"У нас, попри те, що важко – дуже важко і складно – я вважаю, що у нас фронт в непоганому стані на сьогодні, хоча бажано краще. Безумовно, є виклики, безумовно, є дефіцити. Але, в принципі, десь ми щось там, знаєте, напрацювали. І щодо снарядів, і щодо допомоги десь розблокували. Я вважаю, що непогано", – зазначив президент.

За його словами оборонні контракти виконуються, зокрема з'являються нові дрони.

"Це нові дистанції випробування. Я вважаю, що це непогана наша сторона, бо ми розуміємо, армія – це наша гарантія безпеки. І тому я з цього почав. І тому і на перемовинах це важливо, коли ти тримаєш удари. Так, і це нормально", – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Сили оборони просунулися до Демидівки вздовж державного кордону на північному заході Бєлгородської області РФ на тлі продовження українських атак у цьому районі. У прикордонні гримлять бої.

Читайте також: